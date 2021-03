Bruno Veríssimo, treinador adjunto do Portimonense, em declarações na flash interview da Sport TV1 após a derrota por 2-1 na receção ao FC Porto, em jogo da 24.ª jornada da Liga:



«Fizemos excelente partida. Estivemos cinco vezes na cara do guarda-redes do FC Porto, mas infelizmente só concretizámos uma. Os jogadores cumpriram muito bem o que lhes foi pedido. Na primeira parte decidimos dar bola ao FC Porto, mas na segunda parte estivemos por cima do jogo tivemos mais bola e ocasiões para fazer mais golos. Com um bocadinho mais de sorte... o futebol é eficácia. Só marcámos uma das cinco oportunidades que tivemos na cara do Marchesín, acho que isso diz tudo.



Vai ser uma luta até final. O Portimonense vai lutar pelos três pontos em qualquer campo. Hoje foi esta estratégia e para semana será outra. De certeza que vamos conseguir os nossos objetivos. O qu ese passou entre o Paulo Sérgio e o Conceição? São emoções do futebol. Não tenho qualquer comentário a fazer.»