O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, desvalorizou a derrota do FC Porto na última jornada do campeonato e enalteceu a vitória europeia dos dragões, a meio da semana.

«O FC Porto que nós conhecemos foi o que fez do Marselha uma equipa banal. Esse é o FC Porto que sabemos que está lá», disse o técnico dos algarvios, em conferência de imprensa.

Paulo Sérgio garantiu que o Portimonense vai ao Dragão com uma «estratégia trabalhada para discutir o resultado», mas consciente de que «vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa super competente».

«Não nos podemos distrair porque a qualidade do outro lado é imensa, nomeadamente com erros de posicionamento, de abordagem a lances ou deixarmo-nos embalar em momentos em que temos bola e estejamos descompensados e que possam permitir ao FC Porto efetuar ataques rápidos», notou.

Os azuis e brancos não podem contar com Pepe, que recupera de lesão, mas o treinador de 52 anos não crê que «seja uma vantagem, porque embora seja um jogador muito bom, até pela sua experiência, o FC Porto não deixará de ter uma boa equipa no terreno».

Paulo Sérgio admitiu ainda ter preparado o duelo com os dragões «em função do que é a realidade do Portimonense, corrigindo e melhorado algumas das coisas que foram verificadas em jogos anteriores».

«Não temos sido inferiores aos nossos adversários, mas temos tido momentos de jogo que nos têm comprometido. Temos de nos tornar mais concentrados, mais vivos, mais malandros. Falta-nos alguma malandrice própria do jogo, para não sermos surpreendidos com situações que roçam a infantilidade e que nos têm penalizado bastante», sublinhou.

O Portimonense visita o FC Porto este domingo, num encontro agendado para as 17h30.