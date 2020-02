Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Portimão, em Portimão, após o empate ante o Moreirense, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Fizemos 30 minutos muito bons. Parecia que estávamos a fazer o treino de anteontem [quinta-feira], as coisas a funcionarem bem e as ideias bem claras, perdendo essa clarividência na parte final da primeira parte.»

«A atitude esteve lá, mas a qualidade do que estávamos a fazer já não foi tão boa. Na segunda parte, procurámos entrar fortes e implementar o que estávamos a fazer, o Moreirense tapou melhor alguns caminhos e talvez por isso ela não tenha tido tanta clareza de ideias porque foi-nos mais complicado procurar espaços. Mas fomos sempre pró-ativos, à procura do golo. Tentámos tudo, com modificações. Quando começaram as substituições, perdeu-se alguma qualidade, até porque fomos à procura de outras ideias para tentar baralhar a organização defensiva do Moreirense.»

«Conduzimos o jogo do princípio ao fim, à procura do golo. Foi pena os dois, três erros que cometemos, ainda na primeira parte. Foram erros de posicionamento que deram alento e confiança ao adversário. Foram erros graves que não podem acontecer e temos que trabalhar e corrigir. O Moreirense, que estava envergonhado e remetido à defesa, ganhou confiança e talvez por isso não tenha gostado tanto do final da primeira parte. Mas quero realçar que houve entrega e atitude, estivemos bem, mas podemos fazer melhor. Somámos mais um ponto, não era o que queríamos, mas vi que temos homens que querem e com esta atitude iremos encontrar os resultados que precisamos.»



[Sobre a saída do Bruno Costa e a entrada do Júnior Tavares:] «Foi para dar soluções no lado esquerdo, porque é um jogador evoluído tecnicamente e precisava de um jogador que abrisse esse corredor para colocar bolas na área, porque naquele momento colocámos o Aylton junto ao Jackson, mas ele meteu-se muito dentro, deu algumas passagens ao Henrique, mas não apareceu como era pretendido.»