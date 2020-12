Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, no Portimão Estádio, após o empate ante o Famalicão (0-0), no jogo que abriu a 10.ª jornada da I Liga:

«Foi um jogo muito conseguido, mas sem conseguirmos finalizar. Foi pena algumas bolas de golo que não conseguimos concretizar.»

«Fizemos muitas coisas boas, ao contrário de outros jogos em que cometemos erros que considero infantis. Não deixámos o Famalicão fazer o seu jogo, uma equipa muito audaz.»

«Os jogadores estiveram muito bem ao longo de todo o jogo, mas não tiveram a felicidade de fazer um golo.»

«A equipa foi sempre muito organizada e comandou o jogo do princípio ao fim, uma equipa muito competente e tenho de acreditar que o caminho é este.»