Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 2-1 em Portimão, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«É sempre importante ser homem do jogo, mas o mais importante foi a equipa ter conquistado os três pontos num estádio difícil. Tivemos um contratempo no início, mas mostrámos personalidade e o nosso valor. Fomos atrás do resultado e demos a volta ao jogo.»



[Interrupções durante a primeira parte]: «Estávamos focados em dar a volta ao jogo. O resto não importa muito.»



«Posso continuar a ajudar a equipa como tenho ajudado. Vamos atrás da vitória em todos os jogos. Segundo lugar? Ainda é possível, está tudo bem aberto.»