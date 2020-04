Jackson Martínez voltou a falar da grande penalidade desperdiçada na primeira parte do jogo entre FC Porto e Portimonense, no Dragão. O internacional colombiano errou o alvo na cobrança do penálti, tendo atirado por cima da baliza de Marchesín.



«As pessoas comentam de acordo com o que sentem e do seu clube. Se tivesse acontecido com um antigo jogador do Benfica, diziam o mesmo. O que posso dizer é que nunca venderia a minha integridade por um elo emotivo a um clube. Jamais faria algo assim. Não consegui ajudar a equipa naquele momento, entristeceu-me. Foi um penálti muito mal batido, não há como esconder», referiu o capitão do clube algarvio, em declarações à Sport TV.



Os azuis e brancos acabariam por vencer a partida graças a um golo tardio de Alex Telles.



Jackson jogou três anos nos dragões (2012 a 2015) e apontou um total de 92 golos em 136 aparições.



