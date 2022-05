O Portimonense recebe o Sporting a partir das 20h30 deste sábado, em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2021/22.

Os campeões nacionais esperam pelo resultado do clássico entre Benfica e FC Porto para perceberem se ainda entram em campo com esperanças de revalidação do título.

A equipa algarvia, por seu turno, tem a permanência assegurada e luta pela melhor classificação possível.

VEJA OS ONZES PROVÁVEIS DO PORTIMONENSE-SPORTING.