Lucas Fernandes tem sido um dos destaques da temporada do Portimonense, sobretudo após a retoma da Liga. O médio brasileiro está a ser apontado a vários clubes e falou sobre o interesse do Marselha de André Villas-Boas.



«Li a informação sobre o Marselha. Deixo isso para os meus representantes e para o meu pai, quero focar-me no futebol e na situação do Portimonense. A manutenção é muito importante para nós. Só depois, pensarei sobre o mercado. Fico feliz pelo interesse do Marselha, é um clube onde gostaria de jogar», referiu, em entrevista ao site Footmercato.



O jogador de 22 anos foi contratado pelos algarvios em definitivo no verão passado, após um ano de empréstimo por parte do São Paulo. Lucas faz, de resto, um balanço positivo dos dois anos em Portugal.



«Aprendi muito nestas duas épocas em Portugal. Fui capaz de ser regular e penso que tenho trabalhado bem. Espero ajudar o clube a alcançar a manutenção», afirmou.



Em Portimão, Lucas Fernandes encontrou Jackson Martínez, goleador de créditos firmados no futebol mundial a quem teceu rasgados elogios.



«O Jackson é um exemplo para nós. A nível humano, mas não só. Já ganhou muitos títulos. Estou feliz por poder partilhar balneário com um jogador do nível do Jackson», disse.