Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Sp. Braga que representou o 13.º jogo consecutivo sem vencer.

«Foi um jogo contra uma equipa de grande qualidade, não tínhamos dúvidas sobre isso, mas temos de nos queixar dos nossos erros. Foram dois golos muito consentidos e uma falta de eficácia tremenda.

Na primeira parte, temos ocasiões mais claras do que o Sp. Braga, que deveriam ter dado um resultado diferente ao intervalo. Há duas excelentes defesas do Matheus e outra, sem ele na baliza, em que não metemos dentro.

Criar estas ocasiões a uma equipa como o Sp. Braga não é fácil. Há ali trabalho, há ali coisas bem feitas, mas colocámo-nos a jeito com dois erros básicos, um golo à carambola e outro bastante consentido, numa bola nas 'costas', para as quais estávamos mais do que avisados.

Na segunda parte, com o Sp. Braga em vantagem e a sua forma de defender com cinco atrás, torna a tarefa ainda mais difícil e faz-nos correr muitos riscos. Nós corremo-los, fomos à procura, fomos bravos, mas só conseguimos fazer um golo.

Houve momentos de brilhantismo do Sp. Braga, como nós também tivemos. Soubemos ter a bola, encontrar espaços para avançar, manter o resultado em aberto e tentar o empate até final, mas não foi possível, porque tivemos muita responsabilidade na forma como não tivemos um resultado diferente.

[o Portimonense somou o 13.º jogo sem vencer]

«Lugar em risco? Temos todos. Isso foi coisa que nunca me preocupou. Quando as pessoas não estiverem satisfeitas com o meu trabalho, a gente senta-se e fala. Também não pedi nenhum troféu quando tinha 24 pontos em outubro.

As coisas entre mim e a administração são muito claras, está tudo mais do que falado desde essa altura. Isso não me preocupa minimamente. O que me preocupa é que a equipa se apresente a competir e seja capaz de brigar pelos resultados, e é isso que tem feito em todos os jogos.»