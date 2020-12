O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, aponta baterias ao jogo com o Benfica, de terça-feira, da 11.ª jornada da I Liga, atirando para os próximos dias as questões em torno do mercado de transferências de inverno, no qual o atual 18.º e último classificado do campeonato pode reforçar-se.

O técnico dos algarvios sublinhou que «neste momento é só o Benfica» que está no pensamento, além da equipa que tem. «É nesta partida que nós temos de nos focar, com os que temos, acreditando no trabalho que fazemos, na competência de cada um – e ela existe», argumentou, este domingo, em conferência de imprensa.

«O meu raciocínio funciona em torno da minha equipa, conhecendo aquilo que são as características do adversário, mas focando-nos em nós. É isso que procuramos sempre fazer, porque não adianta defrontar um adversário que possa eventualmente não estar ao seu melhor nível, se nós não formos competentes», referiu ainda Paulo Sérgio.

«Temos de estar preparados para todos os cenários. O ideal, na minha opinião, era que eu chegasse lá e que conseguisse ter a bola e estar em ataque planeado, mas há um adversário pela frente e aquilo que o adversário também nos permitirá fazer ou não», disse.

O Benfica-Portimonense joga-se a partir das 18 horas de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.