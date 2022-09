Após a derrota contra o Sporting, Paulo Sérgio admitiu que tem «de fazer melhor» o seu trabalho, na véspera da receção ao Desportivo de Chaves, jogo inaugural da sétima jornada da Liga.



«O treinador fazer melhor o seu trabalho vai ajudar certamente», atirou o técnico do Portimonense, de forma incisiva, ao ser questionado sobre o que tinha falhado na goleada (4-0) da ronda anterior e o que tinha de mudar no jogo com os transmontanos.

Em Alvalade, referiu o técnico dos algarvios, a equipa saiu do padrão de jogo mais utilizado e utilizou um modelo com o qual já tinha tido «sucesso», nomeadamente «competindo melhor pelo resultado contra os grandes, inclusivamente com uma vitória no Estádio da Luz» na época passada, ao bater o Benfica por 1-0.

«Quando fazemos alterações e não funcionam, o primeiro a questionar-se sobre elas sou eu mesmo. Obviamente, assumo toda a responsabilidade por aquilo que de mau aconteceu em Alvalade e vamos olhar para este jogo dentro do que são as nossas capacidades e características», frisou o treinador, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Paulo Sérgio espera «um jogo bastante competitivo, entre duas equipas que vão querer ganhar».

«Temos de estar ao nosso melhor nível, muito concentrados, respeitar muito o adversário, porque sabemos das suas qualidades, e ir à procura da vitória com vontade, determinação e muita humildade, para podermos sair felizes no final», acrescentou.

O Desportivo de Chaves, argumentou, «é um adversário com qualidade, uma equipa boa e uma equipa compacta, que está a produzir bom futebol».

«Sabemos que vai ser mais uma tarefa dificílima e o que tem de haver é foco nas nossas missões para explanarmos a nossa qualidade», concluiu o treinador do Portimonense.



O Portimonense-Desp. Chaves joga-se esta sexta-feira, às 20h15, em Portimão.