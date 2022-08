Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, comentou desta forma o triunfo frente ao V. Guimarães (2-1), na 3.ª jornada da Liga 2022/23. Declarações em conferência de imprensa após o jogo, reproduzidas pela Agência Lusa:

«Uma primeira parte muito mal conseguida. Não estávamos a trabalhar bem os corredores, nem em termos de pressão. O Welinton gosta de jogar mais por dentro, eu preciso que ele jogue por fora. O Seck também fora de posição. O '4-3-3' não estava a funcionar, com mérito do Vitória. Mudei para rodarmos atrás a cinco aos 20 minutos, mas houve muitas dúvidas e hesitações, o que não nos permitia estar 'por cima' do jogo. Claramente, não tenho pejo em reconhecer que o Vitória esteve 'por cima' no primeiro tempo.»

Sobre a segunda parte: «Ao intervalo, mudámos o figurino do jogo. Assumi a minha responsabilidade perante o grupo, que as coisas não estavam a correr bem, e disse-lhes para esquecerem a primeira parte e que tínhamos de ser iguais a nós próprios no segundo tempo, colocando as referências onde estamos mais habituados a tê-las. Apesar de sermos identificados muitas vezes como uma equipa muito física, que joga longo, o que fez a diferença foi o jogo entrelinhas do Luquinha e do Welinton Júnior, saber encontrar onde receber a bola e onde criar complicações com desmultiplicações dos laterais.»

A resposta ao golo do Vitória: «O jogo esteve sempre vivo. Concedemos aquele golo ao Vitória, mas a equipa não abanou, acreditou que era capaz. Foi um jogo fantástico no segundo tempo, em que conseguimos por dentro, por fora, decidir bem as melhores opções de passe e ter gente à procura da bola nos sítios certos. Contudo, uma réplica fantástica do Vitória e uma defesa fabulosa do Samuel a garantir a vitória ao 'cair do pano'. Fizemos uma grande partida, com mérito tremendo dos jogadores e tiro-lhes o chapéu pelo trabalho e pela humildade com que conseguiram bater este Vitória.»

Um abraço para Moreno: «Desejo a maior sorte do mundo ao Moreno, um novo treinador que tive um orgulho enorme de treinar. Estou na bancada a torcer por ele, é um homem de grande carácter, pode ser a 'cereja no topo do bolo' ter à frente do Vitória um homem tão 'vitoriano' quanto ele.»