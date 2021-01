Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, após a derrota frente ao Boavista, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«Foi um encontro com duas partes distintas. Uma primeira parte bem conseguida, num jogo difícil, o Boavista está recheado de belíssimos executantes. Estávamos avisados e nós fizemos uma boa primeira parte, um jogo muito tático, mas as situações foram nossas.»

«Podíamos ter feito o 2-0 numa boa iniciativa do Aylton, não fizemos e ao cair do pano baixámos ligeiramente a nossa linha de pressão e eles encontraram espaço para nos agredir. Falei nisso ao intervalo, que tínhamos de continuar a pressionar bem para conseguir levar o jogo de vencida, mas isso não aconteceu.»

«A segunda parte é do Boavista, o Boavista controla melhor o jogo na segunda parte, deixámo-los correr muito com bola, fomos pouco agressivos nos duelos e o Boavista trabalhou para ser feliz. Nós não conseguimos fazer uma segunda parte dentro do que pretendíamos, portanto acho que é uma vitória justa do Boavista. Temos de aprender com isto, fomos macios na segunda parte.»

[Sobre a vitória de Abel na Libertadores, pelo Palmeiras:] «É um orgulho para todos nós, portugueses. Para nós, treinadores. Desde já, um abraço de parabéns.»