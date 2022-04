O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reforçou esta sexta-feira que só defendeu os interesses do clube algarvio no jogo do passado sábado ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, garantindo que voltaria a tomar as mesmas opções para o onze inicial do jogo que acabou com derrota por 7-0 ante os dragões, no duelo da 30.ª jornada da I Liga.

Depois de também já ter abordado o assunto de forma pública a meio desta semana, nas redes sociais, Paulo Sérgio criticou quem colocou em causa o seu profissionalismo por ter deixado determinados jogadores de fora no Dragão.

«O meu único interesse chama-se Portimonense e hoje voltaria a fazer o mesmo, deixando bem claro que os jogadores que eu poupei, intencionalmente, foram o Samuel, o Angulo e o Relvas, este porque podia ser o único central para este jogo importantíssimo», disse Paulo Sérgio, em alusão ao duelo deste sábado com o Moreirense, da 31.ª jornada.

Além dos três jogadores mencionados pelo treinador – ficariam de fora ante o Moreirense se tivessem visto amarelo no Dragão – ficaram de fora outros cinco atletas, três por castigo (Willyan, Wellington e Possignolo), um por estar emprestado pelo FC Porto (Nakajima) e ainda Pedrão que, como Paulo Sérgio explicou a meio da semana, «não treinou com receio de lesão muscular».

«Houve artistas a desinformar as pessoas, que fiz sete alterações. Claro que fiz sete, porque quatro estavam castigados e um está emprestado pelo FC Porto, não podia ir», apontou o técnico do emblema de Portimão, que deixou depois reparos a quem pôs «em causa» a sua dignidade profissional.

«Eu não sou do clube A ou B e do Portimonense. Só tenho o Portimonense na cabeça e a camisola bem vestida na pele. Esses são os interesses que defendo. Muitas vezes, avaliam-te e criticam-te com base naquilo que são os seus princípios e valores, eles não conhecem outros. Mas para esses todos, que sabemos quem são, a minha ficha está limpa, desde o dia em que comecei a trabalhar até hoje. Subi os degraus todos no futebol português e eu não sou como esses “mamões” que andam aí a dar “bitaites”. Conheço-os, conheço a história deles e a gente um dia encontra-se», afirmou, reconhecendo que, «apesar das alterações e indisponibilidades», a equipa podia «ter feito melhor» ante o FC Porto.

Por outro lado, Paulo Sérgio pediu uma equipa focada em conquistar pontos nas últimas quatro jornadas para selar a permanência. Espera um Moreirense «com jogadores de qualidade e que está num momento positivo» e não acredita que os atuais «32 pontos sejam suficientes». «Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atingir o objetivo de ter o Portimonense na I Liga no próximo ano», rematou.

O Portimonense-Moreirense joga-se a partir das 15h30 de sábado e tem arbitragem de Fábio Veríssimo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.