Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o triunfo (0-1) frente ao Moreirense:

«São três pontos numa caminhada dura. As coisas estão a correr bem, não vou negar. Estamos a associar pontos a nosso desempenho. Nem sempre é tão bonito, hoje não foi bonito, foi um jogo muito tático e fechado, houve um respeito de parte a parte em que as defesas se sobrepuseram na maior parte do tempo. Todavia, dou os parabéns aos jogadores pela postura, acreditando sempre até ao fim. O golo foi no final, deixou o Moreirense em dificuldades, e nós segurámos. Nem sempre dá para por grande nota artística, hoje foi um desses dias, mas esteve presente e solidariedade e a organização da equipa, permitindo somar três pontos num jogo difícil frente a um Moreirense que tem bons jogadores e estreou um treinador que me deixou na dúvida, se utilizaria cinco defesas como já o fez. Não somos hipócritas, as coisas estão a correr bem, mas temos de ter os pés no chão».

[Nakajima apagado devido ao mau jogo] «A prestação dele foi influenciada por um incómodo que teve no início da partida, teve de ser assistido. Como o vi pouco ativo em jogo resolvi não correr riscos através da substituição».

[Portimonense a bater records até onde pode ir] «Records e estatísticas pessoalmente uso em alguma confirmação da leitura das prestações, vejo se a estatística confirma o que vi, mas não me agarro a isso. Seria excelente bater a melhor classificação de sempre, mas não adianta pensar nisso. Adiante é pensar no próximo jogo, um jogo difícil em casa. Até onde pode ir o Portimonense? Vai fazer uma viagem dura até Portimão, são oito horas, muitos esquecem-se que estamos longe de toda a gente e é difícil, podíamos ter jogado ontem, dava mais um dia porque temos jogo em casa e depois vimos novamente cá cima. Temos de ter muito froco no trabalho, desfrutar com boa disposição na viagem e amanhã vamos treinar. Não adianta sonhar com a última jornada, é a próxima que mais importa».