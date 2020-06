Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após o empate ante o Benfica (2-2) em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Mesmo na primeira parte não estivemos mal. Devíamos ter-nos desinibido mais, ter jogado mais. Criámos parte do movimento e não o concluímos, logo não criámos situações de perigo. A primeira e segundas fases de construção estavam a funcionar, tivemos algum espaço e competência para o fazer, mas a finalização não apareceu.»

«Tivemos pouca profundidade e acerto quando nos aproximávamos da área do Benfica. Senti a equipa inibida, no entanto bem defensivamente. O Benfica não teve muitas ocasiões de golo e sofremos dois, consentidos, com a linha mal construída no lance do primeiro que não tiramos o fora-de-jogo e depois numa falha que só acontece a quem anda lá dentro, que dá o segundo golo.»

«A segunda parte começa com a minha equipa a perder 2-0 e tivemos que jogar à equipa grande, à procura do jogo e apraz-me registar a competência e a capacidade que todos demonstraram na obtenção de um resultado positivo contra quem é, mas até poderíamos ter sido mais felizes. Estou muito orgulhoso do que fizemos em campo. Temos que continuar muito humildes, com os pés assentes no chão porque há muita montanha para subir. Se estivermos ao nosso nível podemos fazer coisas muito boas.»

[Dois resultados positivos, ante Gil Vicente e Benfica:] «Aumenta a crença no processo. As derrotas não ajudam. É um ponto que se torna mais especial por ser com o campeão nacional e que vai dar muito confiança ao grupo.»

[Ausências de Jackson e Mohanad Ali:] «Foi meramente por opção. O Jackson é o jogador que todos sabemos, com as limitações que tem e num jogo que calculávamos que iriamos estar algum tempo longe da área, acho que não favorece as suas condições atuais. Apesar das limitações continua a oferecer-nos um conjunto técnico que nos pode ser útil. O Mimi [Mohanad] é um jovem que tem que continuar a trabalhar para ter a sua oportunidade, como teve o Beto, que entendo mais pronto neste momento.»