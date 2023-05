O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, sublinhou esta quinta-feira a importância de a equipa entrar acordada no jogo ante o Casa Pia, «desde o primeiro minuto», para evitar que aconteceu na derrota da ronda anterior em Braga.

Os algarvios perderam em Braga por 4-1, num jogo em que sofreu golo aos dois minutos, o que motivou Paulo Sérgio a recordar o que foi uma «entrada adormecida» que não quer novamente.

«É óbvio que queremos evitar isso, queremos entrar acordados desde o primeiro minuto e disputar o jogo contra uma equipa boa, uma equipa que tem feito um campeonato muito bom, mas que está ali à nossa mercê, está ali à nossa frente e nós temos de ir à procura de competir e conquistar pontos», antecipou.

O Portimonense está a um ponto da manutenção, mas Paulo Sérgio não quer pensar nessas contas, preferindo reforçar que o «ideal» é o que tem sempre dito, na ideia do jogo a jogo. «Temos um jogo pela frente, três pontos em disputa e a nossa obrigação é ir disputá-los, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistar pontos», sublinhou, falando ainda de Rui Gomes, que se estreou a marcar no campeonato em Braga.

«O Rui é um jovem que veio de outra realidade competitiva e que deveria ter, talvez, uma alternativa à frente dele para lhe dar tempo para tranquilamente crescer. Está cada vez mais próximo daquilo que nós acreditámos que ele podia aportar, tem crescido, é humilde, sabe ouvir e acredito que no futuro estará cada vez mais preparado para esta realidade», observou, numa conferência de imprensa em que revelou que Lucas Alves já não faz parte do plantel.

O Casa Pia-Portimonense está agendado para as 20h15 de sexta-feira. Hélder Carvalho é o árbitro do jogo que abre a jornada 31 e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol. O Casa Pia é 10.º classificado com 39 pontos e o Portimonense é 13.º, com 33.