Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Sporting, em Alvalade (3-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«Parece-me claro, até ao momento da expulsão, o Sporting não tem uma grande ocasião de golo. Tem um domínio consentido, tem a bola porque nós a demos. Tivemos três/quatro ameaças na primeira parte, uma boa saída na segunda, mas com a expulsão fica muito difícil. Com 11 é muito difícil, com dez é uma tarefa hercúlea. Chega o momento em que o erro aparece. Com dez, começa a faltar o oxigénio, o discernimento. Não havia necessidade do Paulinho estar sozinho no lance do 1-1, em que tínhamos superioridade na área. Mas lá está, é a questão do oxigénio, do discernimento. Acho que a equipa teve um comportamento exemplar.»

Sobre a expulsão: «Desagrada-me a forma como o Pedro viu o primeiro amarelo. O Paulinho agride o Willyan já sem bola. O Pedro Sá é capitão, foi falar com o árbitro mas viu logo amarelo, não chegou a abrir a boca. Falei com o árbitro, acho que fez um excelente trabalho, à exceção desse lance. Quando o Pedro teve necessidade de fazer uma falta tática, vimo-nos privados de um jogador. Criámos inúmeros problemas ao Sporting, principalmente quando tivemos 11 jogadores, mas mesmo com dez.»