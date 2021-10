Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Estoril (0-2), em jogo da 9.ª jornada da Liga:

- A explicação que encontro para o resultado é que o futebol tem destas coisas. Penso que fizemos um belíssimo jogo, de grande capacidade e de qualidade, mas dois erros nossos, lamentáveis, deram nos golos do Estoril.

- Reconheço que o Estoril tem qualidade, mas os golos surgiram de erros nossos, pois não podemos perder a bola naquela zona do terreno. Reconheço que o erro no segundo golo possa ter surgido depois de eu arriscar. Mas ainda assim, reforço, não se pode perder a bola naquela zona do terreno.

- Mesmo a perder, pressionámos, trabalhámos muito e estou orgulhoso pelo trabalho desenvolvido pela equipa. A sorte acompanhou o Estoril, mas nós saímos de cabeça levantada. Agora temos de olhar para a frente. A equipa reagiu muito bem e lutou até ao último suspiro por outro resultado, mas não fomos felizes. Merecíamos muito mais do que aquilo que levamos do jogo.