Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Portimão, após a derrota por 2-1 frente ao FC Porto, em jogo da 24.ª jornada da Liga:



«Protesto no 0-1? O Sérgio Oliveira tocou a bola com o cotovelo. Parece-me claro e evidente, há uma repetição da Sport TV que o mostra claramente. É difícil ganhar jogos quando não tens eficácia, principalmente num jogo contra um adversário desta qualidade. Vamos para o intervalo a perder 1-0, numa infantilidade da forma como defendemos o drible do Corona. Nem pressão na bola, nem a cobertura bem posicionada. Depois há uma série de carambolas, o cotovelo do Sérgio na bola e ainda acabamos por ser nós a introduzir a bola na baliza. Na primeira parte, nós temos o Anzai isolado e o Beto. Temos duas grandes oportunidades na primeira parte e o FC Porto acaba por ir para o intervalo em vantagem com esse lance. Na segunda parte, voltámos a isolar-nos mais três vezes e apenas concretizámos uma. O FC Porto faz o segundo golo numa falta completamente desnecessária. O Anzai já tinha recuperado a posição, mas faz falta, é bem assinalada. Bola no poste, bola na nuca do Samuel e 2-1 para o FC Porto.

Ora, em jogos com equipas desta qualidade, não tendo eficácia… Com uma estratégia que foi muito bem preparada, que os jogadores interpretaram na perfeição, sendo esses lances demonstrativos disso mesmo, não tivemos eficácia. É difícil contra qualquer adversário, contra o FC Porto ainda se torna mais difícil somar pontos quando nós não temos eficácia criando as situações que criámos. Íamos mexer na altura em que fizemos o golo do empate. Resolvemos aguardar mais um pouco. Aquilo que fizemos aos 75 minutos, íamos fazer uns minutos antes, só que marcámos e fizemo-lo mais tarde.



Só dizer que ouvi as palavras do Sérgio sobre os três centrais. A prova que a estratégia estava correta com os três centrais e os dois médios a pressionarem os médios do FC Porto. A minha equipa na primeira parte não queimou tempo absolutamente nenhum, é verem o jogo, mas na segunda parte o Marchesin leva amarelo por não repor a bola. A questão dos três centrais e as estratégias são todas boas. Se bem me recordo, o FC Porto com o Manchester City e com o Glasgow Rangers utilizou esta mesma estratégia. Estar a querer ferir-me com uma coisa desta natureza vale o que vale.