O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, sublinhou a necessidade de a equipa dar uma imagem «completamente diferente» no duelo ante o Boavista, da 18.ª jornada da I Liga, daquela que foi dada na visita ao Arouca, que ditou uma derrota por 4-0.

«É obrigatório dar uma imagem completamente diferente do que fizemos em Arouca», afirmou Paulo Sérgio, este sábado, dizendo que os jogadores deverão apresentar «níveis competitivos e de concentração muito mais elevados» para conseguir a vitória, depois de uma semana em que o foco, nos treinos, nem sequer passou pela má exibição.

«Quando corre tanta coisa mal, acreditamos que tenha sido um momento de lapso coletivo. Porque, com tanta coisa mal feita, é quase mandar isso para trás das costas e seguir em frente», frisou, reconhecendo «valor e competência» ao Boavista, «uma equipa sempre com muita atitude, com jogadores de qualidade, bem organizada e que sabe bem o que quer do jogo».

Sobre os sete reforços já garantidos pelos algarvios no mercado de inverno, o técnico sublinhou a melhoria da competitividade interna. «Acredito que vamos ficar mais competitivos internamente e que isso se vai refletir no produto final», referiu, sem deixar de adiantar que, até ao fecho do mercado, «a introdução de extremos é extremamente importante».

O Boavista-Portimonense joga-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio do Bessa. João Gonçalves é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.