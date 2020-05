O treinador do Portimonense, Paulo Jorge, defendeu neste domingo, haver condições para ter público nos estádios no regresso da Liga.

«Isso dos estádios vazios é uma coisa que não entendo. A maior parte dos clubes tem falta de afluência aos estádios e faz campanhas para contrariar isso. Há estádios com capacidade para 10 mil pessoas, que costumam ter 2.000. Podiam manter esses 2.000 e ainda chamar mais para vir e espaçá-los no estádio», declarou, em conferência de imprensa.

«Devia arranjar-se organização para que as pessoas possam estar no estádio. Ainda para mais sendo ao ar livre. Quando estamos a falar em reabrir salas de cinema e ter as pessoas intercaladas, eu pergunto: porque não fazer isso no futebol? Estamos a tirar o sal e a pimenta do jogo», aponta.

«Acho que havia todas as condições para organizar as coisas de forma a poder haver adeptos nos estádios e os jogadores poderem sentir o calor dos adeptos», continua o treinador dos algarvios.

Apesar daquilo que diz em relação aos jogos à porta fechada, Paulo Sérgio voltou a frisar a ideia de considerar que o regresso aos treinos foi fazer dos jogadores «cobaias».

Ouça as declarações de Paulo Sérgio: