O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo frente ao Vitória de Setúbal, referente à 23.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico de 52 anos mostrou-se confiante na vitória frente aos sadinos.

«Estamos preparados para uma batalha difícil, mas com a confiança em conquistar os três pontos», começou por referir, citado pela Lusa.

O timoneiro português indicou as principais qualidades do adversário, afirmando também que a sua equipa está preparada para as enfrentar.

«É um adversário perigoso na transição, com um conjunto de movimentos trabalhados, quer defensivos quer ofensivos, que identificámos e para os quais nos preparámos», defendeu.

Quanto ao Portimonense, garante que os seus atletas estão com a mentalidade certa.

«A equipa está lúcida, consciente do valor do adversário e focada na forma como tem de conquistar os três pontos», disse, por último.

O Portimonense, penúltimo classificado, recebe o Vitória de Setúbal,12.º, nesta sexta-feira às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão.