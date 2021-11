Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Braga, após a derrota por 3-0 frente aos bracarenses, em jogo da 10.ª jornada da Liga:



«Fizemos alterações aos 35 minutos para conseguir pressionar mais alto com um extremo de raiz. O Iuri joga muito por dentro e então colocámos lá um médio para cobrir esse espaço enquanto o nosso lateral batia direto com o do Sp. Braga. A ganhar, o Sp. Braga ficou muito tranquilo no jogo. Havia muito espaço nas costas da linha defensiva do Sp. Braga e o Renato não solicitou bola nesse espaço.



Mal entrou o Nakajima solicitou a bola três ou quatro vezes nesse espaço, mas o erro foi outro. Não vimos as suas movimentações. O Nakajima sabe pedir bem a bola nas costas e queríamos jogar com isso. Deveríamos ter explorado isso mais vezes.



Deixámos ainda mais um avançado no banco e a estratégia foi fazer o que fizemos [na segunda parte]. O Pedro Sá já tinha amarelo e achei que era o momento de fazer algo diferente. Não nos estávamos a encontrar em campo.

[Sobre o Willyan que saiu de maca]: «Abriu o sobrolho. Fez mais um corte.»