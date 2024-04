Paulo Sérgio frisou que o Portimonense trabalhou para conquistar pontos na visita a Vila Nova de Famalicão, num jogo da 30.ª ronda da Liga, após a frustração gerada pelo empate caseiro com o Casa Pia.



«Isso causou frustração, irritação, mas há que seguir trabalhando e foi aquilo que se procurou fazer ao longo da semana: continuar a injetar confiança. São dois jogos a somar pontos e vamos à procura que aconteça o mesmo já neste fim de semana», referiu, citado pelos canais de comunicação dos algarvios, referindo-se ainda ao lance que deu o 2-2 aos gansos na partida anterior.

O técnico sublinhou que a sua equipa «tem cara, tem alma, é competitiva e tem de crescer, tem de continuar sempre a crescer, porque é uma equipa muito jovem».

«Tem de eliminar o máximo possível os tais erros que muitas das vezes nos metem em problemas e nos tiram os resultados e nos põem a jogar de uma forma mais sôfrega», prosseguiu.

O trabalho efetuado durante a semana consistiu em «clarear o melhor possível todas as ideias da equipa, quer no plano ofensivo, quer no plano defensivo», para que possa «ser competitiva e conquistar objetivos», explicou o treinador do Portimonense.

Paulo Sérgio sustentou que «nesta altura do campeonato não há surpresas», pelo que tanto o Famalicão como o Portimonense saberão o que esperar do adversário que têm pela frente.

«O Famalicão é uma excelente equipa, recheada de ótimos valores. Tinha um ótimo treinador no passado, trocou por um outro também excelente. Sabemos que nos aguarda um conjunto de problemas que nós, obviamente, para competir nesta Liga, teremos de saber resolver e ir à procura de criar também», referiu.



O Famalicão-Portimonense joga-se este domingo, às 15h30, em Vila Nova de Famalicão.