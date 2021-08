Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do estádio João Cardoso, após a vitória por 3-0 frente ao Tondela, em jogo da terceira jornada da Liga:



«A equipa fez um bom jogo, um jogo muito competente. Também é determinante, para uma maior tranquilidade nossa e alguma intranquilidade no Tondela, o minuto em que fazemos o segundo golo, marcar no final da primeira parte é muito reconfortante para quem marca e muito penalizador para quem sofre.

Não embandeirar nada em arco, porque o Tondela é uma equipa com bastante competência, a sua manobra tática estava-nos a iludir de alguma forma (…) e aos poucos e poucos fomos lendo essa situação e fomos corrigindo. Foi uma situação que nós não lemos naquilo que preparámos para o jogo.

Fomos corrigindo, fomos equilibrando e fomos aguardando aquilo que é a nossa característica que é sermos muito eficazes, sermos letais, sermos agressivos na procura do golo. Um dos movimentos que trabalhámos funcionou bem, é uma característica nossa.

E depois a equipa foi muito inteligente, apresentou uma certa maturidade de saber ter bola, de saber guardar bola, não perder a bola à toa e foi tirando a bola ao Tondela e acho que fez um jogo muito equilibrado durante os 90 minutos.

Houve cartões que saltaram muito fácil, houve faltas muito fáceis, de alguma forma incompreensíveis, mas lá está, depois eu é que sou o queixinhas, que me estou a queixar e eu é que fico mal no filme. (…) Eu acho que de facto se podiam ter evitado algumas dessas coisas.»