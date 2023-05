Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após a derrota por 2-0 frente ao Arouca, na última jornada do campeonato.

«Foi um jogo onde o Arouca teve mais qualidade com bola, mas onde, talvez, as oportunidades de golo até se tenham repartido em número igual. Nós podíamos até ter saído na frente do marcador, nas boas saídas que tivemos, mas não aproveitámos.»

«Depois sofremos um golo a seguir ao outro, o que pôs o Arouca muito confortável. Voltámos a ter oportunidades, mas com pouca reação e pouca intensidade à perda da bola. Nesse aspeto, não estivemos ao nível do que costumamos fazer. Isso tem-se verificado desde o Estoril, talvez quando conseguimos o nosso objetivo principal [a permanência].»

[Que balanço faz a esta época do Portimonense e em que é que a equipa tem de melhorar na próxima temporada?] «Isso está muito bem identificado internamente. Considero que, ao longo da temporada, e com as adições que fizemos ao grupo em Janeiro, ficámos mais competitivos em determinados setores, mas tivemos sempre carentes noutros. Daí que diga que tudo o que esta equipa conquistou, ao longo da temporada, foi fruto de muito trabalho e dedicação coletiva.»

Está tudo muito bem identificado para que o sucesso não custe tanto. Foi uma época muito, muito desgastante, de muitas preocupações.»