Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Famalicão:

«Foi uma exibição adulta de uma equipa a saber exatamente o que tinha de fazer. Estamos perante um adversário com muita qualidade e nós preparámo-nos bem e a estratégia funcionou. A ser mais eficazes e podíamos ter acabado o jogo de forma mais tranquila. Houve alguns lances em que fomos passivos nas ações individuais. Na primeira parte, aqui e ali, devíamos ter sido mais fortes nesses momentos. Vitória com um sabor fantástica.

[transições rápidas tiveram influência decisiva?] Nós todas as semanas treinamos isso e ataque posicional porque durante o jogo ou estamos em bloco alto ou em bloco baixo. Nós sabíamos que uma das possibilidades era o Famalicão ter posse e subir as linhas e quando tivéssemos em posse tínhamos de saber o que fazer com a bola.

[há espaço para novos sonhos nas últimas sete jornadas?] O sonho é prepararmos o jogo com o Benfica, é esse o sonho que vamos carregar nestes três dias de pausa.

[exibição de Beto] Temos neste momento um conjunto de quatro jogadores que podem fazer a função do Beto. Cada um deles dá-nos coisas diferentes, mas o Beto está a ter uma fase excelente e nós estamos a tirar partido deles. Dá muito gosto ver o crescimento dele.