O treinador do Portimonense contestou o regresso das equipas aos treinos e recorreu a uma metáfora dura deixar clara a insatisfação.

«Será que os profissionais da Liga terão alguma particularidade e são imunes ao vírus? Fomos jogados para a frente de batalha, para a linha de tiro, sem colete à prova de bala, tipo cobaias, em nome da retoma económica, mas a vida e saúde dos profissionais estão a ser jogadas à sorte. Há condições para testar, mas a nossa atividade não é só treinar: é ir às compras agora mais vezes, meter mais gasóleo nos automóveis, numa altura em que, insisto, o vírus não se alterou», disse Paulo Sérgio numa entrevista ao jornal O Jogo.

Paulo Sérgio é a favor de que o campeonato seja reatado, mas só quando estiverem reunidas condições de saúde pública favoráveis, algo que entende não existir nesta altura. «Acho que foi prematuro e quase irresponsável e temo que algo venha correr mal. De acordo em acabar o campeonato, repito, mas assim?», questionou, referindo discordar da forma como foi feita a gestão da II Liga e do Campeonato de Portugal e com a ideia do Portimonense ter de jogar em campo neutro. «Atirou-se barro à parede e não há coerência, como agora, quando se ouve falar em jogar em campo neutro quando já fizemos uma série de quilómetros pelo país e das dez jornadas que faltam seis são em casa. Vamos ter de viajar, sem poder jogar em casa? Há muita coisa que me parece descabida», lamentou.