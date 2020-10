O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da terceira jornada da Liga:

«Tivemos três ou quatro bolas com possibilidade de golo na primeira parte e podíamos ter mudado o rumo dos acontecimentos. A equipa tem alma, tem crença e provou-o durante a segunda parte, mas o dano estava feito. Já o disse na ‘flash’ e assumo total responsabilidade. Muito provavelmente, o maior erro foi o meu. Porque tirei a equipa das nossas rotinas com um sistema diferente. Trabalhámos durante a semana e tinha a crença que iria surtir efeito, mas o que é facto é que não funcionou e assumo toda a responsabilidade por isso. Quando alterámos as coisas, principalmente ao intervalo, demos uma resposta muito boa, criámos muito caudal ofensivo e encostámos o Sporting. Os atletas deram tudo o que tinham, faltou-nos uma pontinha de sorte e uma pontinha de inspiração para concretizar os vários lances de perigo, com várias bolas na área que não foram finalizadas da melhor maneira. Não conseguimos e assumo a total responsabilidade, porque fui eu que causei o maior desconforto à minha própria equipa.»

[Falta um homem na frente, um ‘matador’?] «Nunca partilho publicamente o que especificamente estamos à espera. Estamos a mexer, antes que o mercado feche. A nossa administração está a trabalhar nisso. Os [jogadores] que temos podiam ter sido mais eficazes nos lances que tiveram. As situações eram bem boas. Até terça-feira, vamos ver se conseguimos acrescentar mais algumas unidades ao grupo, que todos sentimos de que ainda carecemos.»

«Na ‘flash’ não falei, e não gosto de ir por aí, mas o lance do [segundo] golo do Sporting é precedido de uma falta grosseira na área contrária sobre Lucas Fernandes, num lance que dá um contra-ataque que vai dar o golo do Sporting. Como represento o Portimonense, não posso deixar de falar nisso, embora tenha considerado uma arbitragem globalmente positiva do Manuel Oliveira. É um lance que não foi analisado e é um lance capital, dá golo e não foi analisado no VAR, mas devia ter sido. Outra situação: não são só os clubes ditos pequenos que queimam tempo e jogam com o relógio. Isso falou-se muito nesta semana e o Sporting - e bem, por estratégia e com o resultado a seu favor – baixou muito o ritmo do jogo a cada bola parada, a cada bola fora. E os quatro minutos [de compensação] não me parece que tenha sido uma situação justa para um jogo vivo, mas que não foi mais vivo porque o Sporting, obviamente, não deixou, acalmando o jogo, estrategicamente bem, porque tinha jogado há 72 horas. Mas, lá está, não são só os clubes pequenos que jogam com o relógio, os ‘grandes’ também o fazem.»

[Um ponto em três jornadas causa desconforto?] «Temos de nos focar no trabalho. Há atletas que chegaram em momentos diferentes. Apesar da derrota, a pausa vem numa altura boa, para nos reorganizarmos e pormos tudo no seu sítio. Vem aí o fecho do mercado e esperemos que dê para integrar mais um ou dois elementos que cheguem.».