Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate (1-1) ante o Boavista, em jogo da 5.ª jornada da I Liga:

«Jogo que a minha equipa domina de princípio a fim. Temos situações para matar o jogo. Não deixámos o Boavista jogar e sabemos que é difícil jogar no Bessa. É uma massa adepta que incentiva imenso os seus jogadores, uma equipa com qualidade e bem trabalhada. Fizemos uma grande partida, não deixámos o Boavista jogar. Tivemos chances para acabar com o jogo.»

«Jogámos com três homens na frente, constantemente a pressionar os três defesas do Boavista, a não deixar organizar o jogo, com dois médios muito subidos em cima dos médios do Boavista, para não deixá-los pegar no jogo. Poderíamos e devíamos ter matado o jogo, mas como não fomos eficazes, ficámos à mercê de uma qualquer situação. Pena é que essa situação seja precedida de uma falta inequívoca [ndr: lance entre Abascal e Aylton]. Lamento. Mas quem perde aqui os empregos são os treinadores, quem é criticado são os jogadores. É inadmissível que aquele lance não seja decentemente visto pelo VAR. Preferia que o Boavista tivesse empatado com um golo legal.»

«Óbvio que as novas alternativas que o João [Pedro Sousa] tem vão dar-lhe soluções, ele já disse que está feliz. Óbvio que o Boavista está mais forte do que quando viemos aqui na Taça da Liga. Também o nosso golo é de um atleta que não estava connosco naquela altura [Carlinhos]. As duas equipas estão mais fortes. Se as alterações trouxeram grande influência, caberá ao João ver se isso aconteceu. Certo é que se tivesse sido marcada a falta, não estaríamos a falar desta questão.»