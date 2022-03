Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa após a derrota dos algarvios por 1-2 frente ao Benfica, no Estádio Municipal de Portimão:

Quanto à minha expulsão: é justa porque eu já tinha cartão amarelo e voltei a estar fora da área técnica a protestar um lance com o quarto árbitro. Só tenho de me penalizar a mim próprio. Acho que isso não destabilizou a equipa, que esteve muito bem, apesar de eu dever estar no banco e não na bancada.

Não considero o resultado justo. Acho curioso, depois de ver as imagens, como é que aquele lance [do primeiro golo] não é precedido de falta. O Willyan é carregado de ombro, nas costas, quando interceta a bola. Se o Gonçalo Ramos não o tivesse carregado, ele não tinha mandado a bola para o Taarabt. É uma clara carga nas costas no Willyan, é falta, mas nem árbitro, nem VAR, ninguém viu. Eles podem ver o que quiserem. A mim, não me mudam a opinião. As imagens são excelentes e não deixam dúvida nenhuma.

São estas coisas que nos enervam e por isso sou expulso. A falta que o Julian supostamente fez: há outra na segunda parte que é dada ao Benfica. E estas coisas às vezes fazem-nos perder o tino. Não deve acontecer, mas hoje aconteceu comigo.

É fácil chegar aqui e dizer que não vencemos há 11 jornadas, mas, nessas, cinco são a jogar com 10 a maior parte do tempo. O Benfica estava com muitas dificuldades em fazer a sua obrigação, o meu guarda-redes não faz uma defesa o jogo todo. Tínhamos vantagem no marcador, o intervalo a aproximar-se e é desapontante não somar pontos após uma semana de trabalho por detalhes destes.

Temos sido imensamente castigados por situações desta natureza. Temos duas excelentes ocasiões na segunda parte, do Welinton e do Relvas, em que podíamos ter chegado ao empate.»

[O que procurou nos últimos minutos?]:

«Houve ali três, quatro minutos para entrar no ritmo, mas isso acontece sempre. Sei dos riscos que corri, mas, para ter mais agressividade e frescura no final, fiz as alterações. Corri riscos. Demoraram algum tempo a entrar no ritmo, mas acabaram por justificar a opção. A equipa acabou o jogo em cima. Há tanta conversa com o queimar tempo com os pequenos, mas, se virem com atenção, o Benfica também fez bastantes paragens no jogo. Nos últimos cinco minutos, o jogo acabou aos 4.50m e não se jogaram sequer dois.»