Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Portimão, após a derrota por 1-0 contra o Sporting, em jogo da 23.ª jornada da Liga:



«São duas realidades distintas. Aquilo que nos prometemos, cumprimos. Foi como disse aqui ontem: ia ser difícil para nós, mas também para o Sporting.

Sofremos um golo num passe fantástico do Pote e uma finalização fantástica do Paulinho. Não tenho, nesse lance, um grande erro a apontar à minha defesa. Claro que podíamos ter feito melhor, mas acho que a equipa, pelo jogo que fez, não merece que faça uma crítica devido a esse lance.

Competimos, como prometemos, fomos competentes na grande parte do tempo. O Sporting teve mais bola, mas acho que, mesmo quando o Portimonense fez bons resultados contra o Sporting, isso aconteceu.

A equipa competiu do princípio ao fim e teve as suas chances inclusive para empatar o jogo. Só tenho de dar os parabéns aos jogadores. Acho que fomos competentes: não envergonhámos ninguém e podíamos, no final, ter empatado a partida.»

[O que faltou ao Portimonense para ferir mais o Sporting?]:

«O plano, quando se joga contra estas equipas, tem sempre uma incidência muito grande no facto de as equipas terem qualidades distintas.

A ideia era nós arranjarmos antídoto para os parar e explorar as transições. Não fomos muito eficazes no primeiro tempo nessa matéria - inverti o triângulo do meio-campo para ter outra acutilância quando tinha a bola.

Se eu queria mais? Queria. Mas a postura da defesa do Sporting, muito sólida, com uma linha de três, dificulta imenso as transições, também com a qualidade e os quilómetros que fazem o Ugarte e o Morita.

Estávamos à espera do nosso momento, surgiu o golo e tivemos de nos chegar mais à frente.

O Sporting baixou mais as linhas, sabia que tinha uma vantagem para guardar e isso permitiu criar o perigo que criámos na parte final. Se voltaria a repetir a estratégia? Sim.»