O Portimonense recebe no domingo (15h30) o Gil Vicente, na 29.ª jornada da Liga 2022/23. Paulo Sérgio promete uma equipa com o foco total na vitória.

«Não sei se mais três pontos chegam ou deixam de chegar [para assegurar a manutenção], no fim é que se fazem as contas. Isso não pode entrar na nossa mente, no nosso dia a dia. O foco tem de ser total nas nossas virtudes e nas nossas dificuldades, para conseguir fazer melhor a cada dia que passa. Esse tem de ser sempre o nosso compromisso, independentemente dessas questões laterais», começou por dizer, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

Ao longo da conferência de imprensa, o treinador do Portimonense fez questão de reforçar essa mensagem: «O interesse é focar naquilo que são as características do Gil e competir pelo resultado de amanhã [domingo]. É só isso que eu quero que os meus jogadores tenham na cabeça, não quero que tenham nada mais na cabeça. (...) Quando os atletas levam demasiadas coisas laterais na cabeça, depois por vezes desfocam-se daquilo que é o principal, e eu não quero isso.»