Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (1-0) frente ao Vizela:

«Acho que fomos superiores. O Vizela coloca-nos em perigo duas vezes, depois dos oitenta minutos, quando estávamos desequilibrados. Ao intervalo estávamos por cima, se não houver erros não há golos, mas o Vizela é feliz no golo. Nós tivemos boas chances e não fizemos o golo. Ao intervalo disse-lhes para estarem tranquilos, que só faltava meter a bola na baliza. Tentámos sempre, tivemos os olhos na baliza do Vizela, não fomos felizes, o guarda-redes fez também, três defesas fabulosas. O resultado é enganador, mas o futebol é isto mesmo. Dou os parabéns ao Vizela, mas estou satisfeito com a atitude dos meus rapazes».