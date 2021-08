Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações à Sport TV após a derrota com o Gil Vicente (0-1):

«Foi um jogo dividido, mas com ascendente do Portimonense. Na primeira parte tivemos uma mão cheia de situações para marcar, mas não fomos eficazes nesse momento. Na segunda parte, continuámos à procura do golo e, num lance em que a equipa não recuou bem, cometeu ali um erro nos últimos 30 metros, devíamos ter fechado mais rápido.

Um remate de longe, que tinha possibilidade de defesa, mas que tocou no Willyan, enganou o Samuel e deu os três pontos ao Gil.»

«Parabéns ao Gil Vincente. Nós fizemos o suficiente para sair vencedores e pagámos as despesas do jogo. Na parte final não tivemos frescura para responder ao golo porque é desumano jogar nestas condições. Parabéns a quem marca jogos às 15h30 com 40 graus no Algarve. Para a próxima, marquem às 12h30.»

«Andámos 75 minutos a fazer as despesas do jogo e a fazer todos os esforços para o vencer e depois pagámos muito caro. Estavam condições que não são boas para a prática do futebol.»