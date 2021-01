Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do Estádio municipal de Portimão após o triunfo por 1-0 frente ao Belenenses, em jogo da 14.ª jornada da Liga:



«Acabou por ser uma vitoria sofrida, mas podíamos ter resolvido o jogo no primeiro tempo, porque tivemos oportunidades para isso. Quem não tem eficácia, como aconteceu connosco, arrisca-se a perder e estaríamos aqui a lamentarmo-nos.

Foi uma partida bem trabalhada na primeira parte. Não é fácil entrarmos no sistema defensivo do Belenenses e nós sabíamos, mas, ainda assim, conseguimos criar perigo e ameaçar por diversas vezes a baliza.

Na segunda parte, o Belenenses foi mais agressivo, mas nós tivemos situações para matar logo o jogo, só que não tivemos o discernimento necessário para finalizar. Depois da expulsão, devíamos ter tratado melhor a bola.

Não controlámos as coisas e, aqui e ali, começámos a fazer as coisas não de forma consciente como gostaria, mas a pensar no resultado.

A saída do Aylton Boa Morte, que tinha entrado minutos antes, é uma situação normal, porque a mensagem não estava a chegar e entendi que seria mais fácil fazer chegar a mensagem por quem estava ali ao meu lado, levá-la para dentro do campo.»