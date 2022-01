Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«O vermelho condicionou todo o jogo e a qualidade do espetáculo. Concordo com o primeiro amarelo, mas não com o segundo. O Lucas toca-lhe a ponta da bota, nada de mais. Aos 24 minutos não se justificava o segundo amarelo, podia ser avisado. O Pedrão também fica de fora do próximo jogo numa bola em que não toca nada na cara. O adversário adornou a queda e é feio.

Parece que viemos cá e fizemos uma batalha campal. Fizemos sete faltas em todo o jogo e levamos seis cartões amarelos e um vermelho. É impressionante e isso condicionou-nos imenso. Tivemos duas bolas de golo, na cabeça do Aponza, antes da expulsão. O jogo estava bonito, prometia porque o Gil é uma boa equipa. Viemos predispostos a jogar o jogo e depois ficou tudo condicionado e difícil. O Gil Vicente estava muito bem posicionado, sabe circular e não conseguimos sair em contra. Queríamos proporcionar outro tipo de espetáculo.

[exibição de Lucas Fernandes] O Lucas é um jogador com muitas qualidades técnicas e é um jogador diferenciado. Tem jogado menos porque esteve lesionado e depois é futebol: há colegas que apanham a oportunidade e também têm qualidade. Houve um período que não reagiu tão bem ao facto de não jogar tanto, mas agora está num momento bom. É de lamentar o que aconteceu hoje porque ele já estava a dar sinais do Lucas que vocês conhecem.

[mexidas no mercado] Até ao fecho do mercado pode acontecer tudo. Se me pergunta se queria perder algum, eu digo que não; se me pergunta se queria que tivesse entrado algum, eu digo que sim. É o que é, se tiver de sair e se for bom para o clube e para os atletas fico feliz. Também faz parte do nosso trabalho valorizá-los. Cabe-nos arranjar soluções dentro do grupo.

Quero deixar um abraço solidário ao Murilo que sofreu uma lesão grave esta semana e desejar que regresse o mais rápido possível».