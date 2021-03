O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reconheceu esta quinta-feira que o Tondela é um adversário organizado e que não foge das suas ideias independentemente dos resultados, crendo que é preciso ter «competência e soluções para encontrar o caminho da baliza», no duelo da 22.ª jornada da I Liga (sábado, 15h30).

«Vamos agora defrontar uma equipa muito competente e bem organizada, mas temos de encontrar o caminho da baliza, o que não conseguimos no jogo anterior», apontou Paulo Sérgio, em conferência de imprensa, lembrando o empate ante o Marítimo (0-0).

«Reconhecemos as capacidades que o Tondela apresenta em termos de organização, sendo uma equipa que sabe o que faz no terreno, bem organizada e para a qual temos de estar preparados. Temos de continuar a ser uma equipa assertiva no que são as nossas potencialidades e capacidades de circulação e no momento da perda [ndr: da bola], mas temos de encontrar soluções para procurar o golo, porque são os golos que dão pontos», referiu o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio confirmou que vai ter de fazer alterações na defesa, dado o impedimento do defesa Lucas Possignolo, que saiu lesionado ante o Marítimo. O também defesa Lucas Tagliapietra (lesionado) e o médio Lucas Fernandes (trabalho de reabilitação após intervenção cirúrgica ao joelho direito) são igualmente baixas para receber os comandados de Pako Ayestarán.

Siga o Portimonense-Tondela, ao minuto, no Maisfutebol.