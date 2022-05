Paulo Sérgio renovou contrato como técnico do Portimonense até junho de 2024.

Segundo apurou o Maisfutebol, o acordo já foi firmado e será oficializado em breve pelos algarvios.

Paulo Sérgio, de 54 anos, está há duas épocas e meia no comando técnico do Portimonense. Recentemente, o treinador afirmou publicamente que o seu futuro estava em aberto, dependente de uma reunião com a SAD presidida por Rodiney Sampaio. Esse entendimento, porém, foi alcançado nas últimas horas.

Depois de um período difícil em termos de resultados, o Portimonense alcançou a manutenção a três jornadas do fim e terminou a Liga no 13.º lugar, com 38 pontos, 10 acima dos lugares de descida.