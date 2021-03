O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, sublinhou esta sexta-feira que os algarvios vão encontrar um Santa Clara com um fator importante nos Açores: a presença de público nas bancadas do Estádio de São Miguel, no duelo da 23.ª jornada da I Liga.

Na antevisão ao embate agendado para sábado, o técnico da equipa de Portimão disse que «os níveis de confiança aumentaram» com a vitória por 3-0 ante o Tondela, na ronda anterior.

«Conseguimos um excelente resultado, mas a mensagem durante a semana é que temos de aproveitar o que isso nos trouxe, mas ter os pés bem assentes no chão e virar a página, porque temos um grande desafio pela frente», considerou, falando de vários aspetos positivos do Santa Clara.

«Tem feito uma caminhada segura, com jogadores de qualidade e uma boa organização coletiva. Tem, neste momento, uma coisa importante: o apoio do seu público. Por isso, sabemos que vamos ter uma tarefa difícil pela frente», apontou.

Após apenas uma derrota nos últimos cinco jogos – frente ao líder Sporting (2-0) – além de duas vitórias (ganhou ao Tondela por 3-0 e ao Gil Vicente por 4-1) e dois empates (ante Marítimo e Paços de Ferreira, ambos 0-0), Paulo Sérgio diz que este ciclo, positivo, advém do mercado de janeiro, que trouxe mais «soluções» ao grupo.

«Quem tem entrado na equipa, tem entrado bem. Há gente sentada no banco que também merecia estar em campo, o que representa qualidade e soluções para resolvermos os problemas que cada adversário coloca», rematou.

O Santa Clara, oitavo com 28 pontos, recebe o Portimonense, 11.º com 23 pontos, a partir das 18 horas de sábado (17 horas nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.