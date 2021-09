Apesar de ocupar o sexto lugar da Liga, Paulo Sérgio confessou que não olha para a classificação e defendeu que o Portimonense tem «muita margem para melhorar», na véspera da receção ao Vizela.



«Não olho para a classificação. O que dá conforto é que é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias e resultados positivos do que o contrário. O foco está no Vizela, com o grande objetivo de conquistar os três pontos e procurar sermos todos, individual e coletivamente, mais fortes do que na última partida», referiu em conferência de imprensa.



O técnico dos algarvios prosseguiu o raciocínio e referiu que «existe margem para crescer e muita margem para melhorar».

«O objetivo passa por aí, por sermos melhores, por sermos mais fortes, por crescermos em relação ao último jogo, na busca do objetivo da vitória», acrescentou.



Paulo Sérgio considerou que o Portimonense tem «bastantes opções de qualidade» no meio-campo e que está ainda a construir o setor ofensivo.

«Temos menos experiência no ataque e estamos a construí-lo. Estamos à procura de dar sensações boas a esses jovens que o compõem e isso faz parte do nosso trabalho. Queremos sentir que o trabalho vai fazendo efeito nessa busca e temos de transferir isso para o momento da competição», explicou.



Em relação ao Vizela, adversário nesta sétima jornada da Liga, Paulo Sérgio sublinhou que se trata de um conjunto «que joga um futebol positivo e que procura ganhar as partidas que disputa», destacando a mescla entre jogadores «com experiências» e outros que «andavam escondidos na II Liga mas de enormíssimo talento».

«Uma equipa para subir de divisão tem de ganhar muitas partidas e, no fundo, o que o Álvaro [Pacheco] está a procurar fazer é dar continuidade à matriz de jogo que trazia da II Liga, com um futebol muito ofensivo, uma equipa perigosa e recheada de talento», frisou o técnico do conjunto de Portimão, que na receção ao Vizela não pode contar com Nakajima, Fabrício e Ricardo Ferreira.

O Portimonense-Vizela joga-se este domingo, às 20h30, no Municipal de Portimão.