Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Acho que ingrato, pelo que trabalhámos e pela organização que demonstrámos. Temos, quiçá, as melhores ocasiões do jogo: a cabeçada do Jackson na primeira parte e a grande penalidade. A equipa trabalhou muito, estou satisfeito com a atitude, a coragem de defrontar um FC Porto forte. O caminho é este. Levar esta lição de organização, capacidade de trabalho, entrega e ir à procura dos pontos, que nos fazem falta.»

«O que tenho dito é que, na situação que nos encontramos, isto vai ser decidido na última jornada. Não pode haver oscilações de ânimo, de crença no que se está a fazer. Foram zero pontos, mas fica um trabalho bem feito e esperança que seja repetido já na sexta-feira, para encontrarmos o caminho da vitória.»

«Criámos dificuldade no último reduto do FC Porto e defendemos bem. Acho que o FC Porto tem uma ocasião clara, uma bola que cruza toda a pequena área. Claro que meteram muito jogo na área, defendemo-nos bem, umas vezes com quatro defesas, outras com cinco nos últimos metros. Fizemos essa interpretação da estratégia tática. Entrega de todos, determinação a sair para o ataque, pena foi não concretizar, podia ter enervado mais o FC Porto. Depois sai este pontapé do Alex e temos de dar os parabéns, aproveitar para desejar para a eliminatória europeia [ndr: na Liga Europa, ante o Leverkusen].»

«Este é um campeonato que, para nós, certamente vai acabar na última jornada. Não adianta olhar para a tabela classificativa. Provavelmente, vai haver jornadas em que vamos vencer, os adversários também vencem e não saímos do buraco. Temos de estar preparados para tudo isso. Conseguir os nossos resultados. Os outros, que façam por eles.»