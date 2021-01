Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Moreirense:

«De facto houve aqui muitas voltas nos ânimos. Seria injusto não levarmos qualquer ponto, mas o futebol não se compadece dessas coisas. Há que dar mérito ao Ricardo, que parou aquela bola. Merecíamos mais do que o ponto, a segunda parte é toda nossa, com qualidade. Na primeira parte a equipa retraiu-se a seguir ao golo, deixámos de fazer a pressão, e o Moreirense teve qualidade a seguir ao nosso golo. Sofremos o primeiro golo num lance em que está o Willyan a entrar em campo, e não estava ninguém no sítio certo para a segunda bola. O que conta é que duas equipas com qualidade dividiram os pontos e somamos mais um ponto para a nossa caminhada. Quando não se consegue ganhar que se some apenas um ponto».

[Fase de maior confiança?] «Na semana passada perguntaram algo idêntica. Em quinze jornadas são tantas peripécias é difícil dar uma resposta concreta. Temos de nos focar no trabalho. Perdemos dois jogadores importantes, o Pedro Sá e o Lucas Fernandes, mas ninguém fala disso. Estamos a dar espaço para o aparecimento de jovens, que estão a dar boa conta. Vamos acreditar que esta é a melhor fase se somarmos os três pontos na próxima semana».

[O que leva deste jogo em que voltou a pontuar fora três meses depois?] «Por vezes não estou satisfeito com a resposta antes de sermos agredidos. Aprece que é preciso estar a sofrer para por tudo lá dentro. Isso não é bom, vamos trabalhar isso. Temos de ser iguais a nós próprios do primeiro ao último minuto».