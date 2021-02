Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, à SportTV, após o empate sem golos ante o Marítimo (0-0) em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Resultado que não agrada, tudo fizemos para vencer o jogo. O Marítimo apresentou-se sem conceder qualquer espaço, forte atrás. Nós fizemos tudo o que havia a ser feito. Talvez um pouquinho mais de inspiração, num lance de um contra um, que pudesse criar desequilíbrio, porque tinham sempre muita gente atrás da linha da bola. Temos quase 700 passes (646) contra 200 (204) do Marítimo, temos 70 e muito de posse de bola (75 contra 25). Revela o que nós buscámos.»

«Buscámos com critério, sem perder o discernimento, com segurança, mas foi um bom jogo. É difícil, sem espaços, sete ou oito homens sempre atrás da linha da bola. Mérito deles, defenderam bem.»

«Há um lance do qual eu tenho de falar, porque se eu não falar, quem é que o irá fazer… há um penálti claríssimo sobre o Jafar [Salmani]. Vejam com atenção. Há uma carga nas costas [ndr: ao minuto 51]. O que me incomoda: o Tiago [Martins] até pode não ter visto, interpretado de outra maneira, mas são lances atrás de lances que nos penalizam. É um lance claríssimo de grande penalidade, há VAR hoje em dia. Tem de ser analisado. Se eu tiver errado, que digam, que eu peço desculpa. Incomoda-me profundamente. Nem quero reduzir o jogo a este lance. Mas é grave o que está a passar-se.»

«Tivemos o mérito de não sermos tolos e de não dar o que se calhar vinham à procura: de nós cometermos algum erro e eles, num contra-ataque, levarem os três pontos. Era preciso inspiração individual para entrar na muralha que estava à nossa frente.»