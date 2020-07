Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações aos jornalistas após a derrota em casa frente ao Vitória de Guimarães:



«Nunca esperamos perder, trabalhamos para ganhar. Isto interrompe um ciclo muito bom que vínhamos fazendo, agora temos que iniciar já outro, a prestação da equipa mostrou isso. Foi um jogo contra uma boa equipa, para se decidir num pormenor e assim aconteceu. O Gonda não efetuou uma defesa no jogo todo, na primeira parte temos três ou quatro bolas de golo, com uma bola no ferro, um penálti que é e depois não é, e na segunda temos mais dois remates a roçar os ferros. Por tudo isto acho um pouco injusto. Na primeira parte fomos muito superiores e na segunda o jogo equilibrou-se, com o Vitória muito perigoso nas transições, com jogadores rápidos mas que nós trabalhámos muito para defender esses lances. Na segunda parte faltou-nos frescura mental para definir melhor o último passe e demos mais bolas para as transições do Vitória. Foi um jogo que foi decidido no detalhe.»

[sobre as oportunidades falhadas na primeira parte]

«Pois... só contam as que entram. É um facto, podíamos quase ter decidido o jogo na primeira parte, não tivemos essa felicidade, e parabéns ao Vitória, foram eles que fizeram um golo... esquisito, numa cabeçada fora da área, que não é normal.»

[modificação posicional do meio-campo do Vitória na segunda-parte, limitou a saída do Portimonense?]



«O que nos impediu não foi na fase de construção, o Vitória corrigiu e não nos deixou fazer o jogo interior através do Lucas Fernandes. Essa correção pedia outro tipo de movimento do Lucas, que eu insisti muito com ele, para mudar e não se entregar àquela marcação que lhe estava a ser movida e não encontrámos acerto para fazer.»