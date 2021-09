Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do Portimão estádio, frente ao Santa Clara (2-1), no jogo inaugural da sexta jornada da Liga:



«Tivemos uma primeira parte com eficácia elevadíssima, fazendo dois golos em dois remates. Aliás, a eficácia foi comum às duas equipas, pois o Santa Clara no único remate que fez à baliza, fez o golo.

Na segunda parte, tivemos uma mão cheia de oportunidades para fazer o 3-1 e matar o jogo.

Na primeira parte, dividimos muito o jogo, fomos pouco agressivos na recuperação da bola e deixámos que o Santa Clara passasse também a ter bola.

Ao intervalo, com as substituições, dei mais músculo à equipa e penso que estivemos muito mais perto daquilo que queremos ser, embora tivéssemos sido muito perdulários. Quando jogamos bem, estamos sempre mais perto de vencer e hoje jogámos bem. Agora, temos de continuar a trabalhar para melhorar e atingir altos níveis, com estes jogadores que são jovens e estão a ganhar experiência e maturidade.»