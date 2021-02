O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, afirmou esta quinta-feira que o Sporting não tem uma variabilidade de jogo imensa, mas acredita que os leões podem fazer a diferença pela qualidade individual. Por isso, quer um Portimonense preparado para «apresentar coisas diferentes» frente ao líder da I Liga, no duelo da 20.ª jornada.

«Sabemos que o Sporting é uma equipa forte no ataque à profundidade, enganaram-nos aqui no início do campeonato dessa forma, inicialmente no jogo não defendemos esses movimentos e espero a equipa mais preparada para isso mesmo, porque a variabilidade do jogo do Sporting não é imensa. Tem um conjunto de ações padronizadas que não é imensa. É muito objetivo, pragmático e depois tem muita qualidade individual e temos de estar preparados para termos posicionamentos, para darmos cobertura ao colega que pressione a bola, porque a qualidade individual dos atletas do Sporting pode ganhar duelos individuais», referiu, dizendo que «é uma possibilidade» apresentar três centrais em Alvalade, lembrando nesse sentido o que o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, disse na antevisão à Juventus.

«Ainda há poucos dias, o Sérgio Conceição dissertou sobre os sistemas e a valia dos mesmos e eu concordo: as dinâmicas, depois, dentro do terreno, é que fazem a diferença. Se vamos com três ou com dois, na hora vão ter de esperar para ver», afirmou, em conferência de imprensa, esta manhã.

Reconhecendo que o Sporting «está muito bem» e «muito forte», Paulo Sérgio disse também que a sua equipa está confiante. «É um grande desafio que vamos ter pela frente, é desta forma que encaramos, positivos, com vontade de mostrar as nossas capacidades, reconhecendo o mérito e a qualidade do trabalho que está a ser desenvolvido em Alvalade», expôs, elogiando o trabalho que está a ser feito nos verde e brancos, num clube que já orientou.

«Parabéns. É notório que há uma grande união e fico por este tipo de análise. Alguns céticos, no fundo, juntaram-se e isso está a ajudar toda a gente. Mas fico por aí, o resto são especulações», disse.

O Portimonense vem de uma vitória por 4-1 ante o Gil Vicente, mas o resultado positivo – e expressivo – merece um ponto de atenção de Paulo Sérgio para dentro. «Temos de manter-nos focados, a Liga vai ser dura até final e temos de andar à procura de conquistar pontos. Jogar bem, se possível, mas uma ambição muito grande de pontos. É isso que faz a diferença no final. Depois do resultado que obtivemos, isso já está para trás. Pés assentes no chão, para podermos chegar a Alvalade e disputar o jogo, competindo de forma série, corajosa. É isso que quero ver sábado, em Alvalade», garantiu.

O médio Pedro Sá, confirmou Paulo Sérgio, já está a treinar integrado e é mais uma opção. O guardião Ricardo e o médio Lucas Fernandes são baixas.

O Sporting-Portimonense joga-se às 20 horas de sábado, em Alvalade.