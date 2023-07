O médio Maurício renovou contrato com o Portimonense e os algarvios também asseguraram a contratação do guarda-redes Vinicius Silvestre e do lateral Igor Formiga, confirmou à Lusa fonte da SAD algarvia.

O guardião de 29 anos assinou por três temporadas e chega do Palmeiras, onde foi treinado por Abel Ferreira, embora com pouca utilização.

Já o lateral de 24 anos, assinou até 2027. Igor Formiga chega a Portimão oriundo do Cruzeiro, onde somava este ano quatro jogos no Brasileirão, sob o comando de Pepa.

Por outro lado, a SAD algarvia acertou a renovação de contrato por mais duas temporadas com Maurício, médio brasileiro de 34 anos que está no Portimonense desde janeiro.