A figura: Alan Ruiz

Não é novidade nenhuma que foi, ao longo da época, um dos melhores jogadores do Arouca. O argentino, que já passou pelo Sporting, tem muita qualidade naquele pé esquerdo e voltou a mostrá-lo hoje. O primeiro golo nasce de um grande passe de Alan Ruiz que esteve ainda diretamente envolvido no segundo.

O momento: nulo desfeito (48m)

Os primeiros 45 minutos estiveram longe de ser brilhantes. O jogo pareceu sempre muito amarrado, mas o início do segundo tempo trouxe o golo inaugural. Com o Vitória a ser goleado pelo FC Porto, foi o momento chave que conduziu este Arouca ao 5.º lugar.

OUTROS DESTAQUES:

Antony

Não tremeu no frente a frente com Nakamura e foi ele quem colocou o Arouca na frente do marcador. De resto, esteve sempre envolvido – e bem – no ataque da equipa de Armando Evangelista.

Kosuke Nakamura

Pode até ter sofrido dois golos, mas não teve culpa direta em nenhum. Foi um dos melhores do lado do Portimonense, com boas defesas essencialmente na primeira parte. A recente chamada à seleção nacional do Japão é só mais uma prova da qualidade do guardião dos algarvios.

Arouca, versão 2022/2023

A grande época do Arouca merece – o último destaque vai para toda equipa, orientada por Armando Evangelista, que terminou hoje uma época que ficará na história. O Arouca ficou em 5º lugar, logo atrás de Benfica, FC Porto, Braga e Sporting e, para o ano, estará na Europa. Bravo!